La crise climatique doit être la priorité des nouveaux gouvernements

Ce dérèglement climatique "coûte cher et diminue le pouvoir d'achat", alerte l'organisation, qui cite comme exemple les pertes des agriculteurs dues aux mauvaises récoltes. Ce qui entraîne également un accroissement des prix des denrées alimentaires.

La crise climatique n'est en outre pas juste : elle touche de manière disproportionnée les personnes à faible revenu, qui "vivent plus souvent dans des îlots de chaleur urbains, dans des maisons mal isolées sans climatisation, ou dans des zones inondables", souligne Nicolas Van Nuffel. Ces personnes disposent également de moins de moyens pour isoler leur habitation ou se protéger des intempéries.

D'où la nécessité d'une "politique climatique juste et ambitieuse", plaide la Coalition Climat, selon laquelle "le temps presse". La crise climatique doit être au coeur de l'action des prochains gouvernements. "Une politique climatique juste protège non seulement notre planète, mais veille également à ce qu'on puisse faire ensemble les changements nécessaires, que les solutions soient pratiques, simples et respectent le budget des ménages", conclut Nicolas Van Nuffel.