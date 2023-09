La demande de pétrole, gaz et charbon devrait atteindre un pic dans la décennie

Pour la première fois, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) entrevoit un pic de la demande pour l'ensemble des énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon - "dans les prochaines années" de la décennie, a affirmé mardi le directeur exécutif de l'institution de l'OCDE, Fatih Birol, sur la base de nouvelles projections.

"Même sans aucune nouvelle politique climatique, la demande pour chacun des trois combustibles fossiles devrait atteindre un sommet dans les années à venir", a indiqué Fatih Birol dans une tribune publiée par le Financial Times, en assurant que "c'est la première fois qu'un pic de demande est visible pour chacun de ces carburants au cours de la décennie", et plus tôt que prévu par de "nombreuses personnes".

Ces nouvelles perspectives sont basées sur de nouvelles projections du prochain rapport annuel 2023 de l'AIE attendu le mois prochain.