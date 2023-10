La dissolution des Soulèvements de la Terre entre les mains du Conseil d'Etat

Selon le rapporteur public, cette violence place le collectif "en dehors du champ de la désobéissance civile" et "aucune cause ne justifie de porter atteinte à l'ordre public".

"Evacuer la cause me paraît inconcevable", a rétorqué Me Antoine Lyon-Caen, avocat des SLT, estimant que c'est la cause qui permettait l'analyse des messages dans le cadre de la protection de la liberté d'expression.

Il a appelé les juges à "ne pas être insensibles" à "l'hostilité absolue" des SLT aux violences contre les personnes, soulignant la "modicité" des dommages commis contre des biens.

"Leurs actions ne visent pas les structures vitales pour le pays: elles concernent principalement des projets et infrastructures néfastes contre l'environnement", a ajouté Me Katia Guermonprez-Tanner, avocate d'Agir pour l'environnement.