La Dyle va avoir un rôle plus proéminent à Malines

"Nous avons trop longtemps détourné le regard de la Dyle, qui est pourtant l'une des plus belles surfaces spatiales de notre ville", explique le bourgmestre Bart Somers. D'ici quelques années, 68% du cours d'eau ne se trouvera plus derrière un mur ou sous terre. Les passants pourront, pour ainsi dire, toucher la surface de l'eau.

La Dyle coule dans et le long de la ville mais, pendant longtemps, sa présence a été quelque peu cachée. Les autorités malinoises souhaitent désormais inverser cette tendance en réaménageant certains sites le long du cours d'eau et en lui donnant un rôle plus important.

Concrètement, en huit endroits précis, la Dyle sera plus accessible et plus naturelle. Il y aura notamment une zone de baignade permanente au Keerdok, ainsi qu'un parc où un contact direct avec l'eau sera possible. À 't Veer, les berges seront restaurées et aménagées avec des espaces de détente.

On devrait en savoir plus dans les mois à venir sur l'aspect après réaménagement des huit sites concernés.