La Fondation Recherche Alzheimer soutient 21 projets avec 4,4 millions d'euros

La fondation existe depuis 1995 et se focalise sur le financement de la recherche scientifique autour de la maladie d'Alzheimer et des maladies cérébrales apparentées. Ce soutien, qui ne provient pas de subsides mais de dons, se fait sur base de projets. Depuis sa création, 259 projets de recherche ont été soutenus financièrement pour un montant total de 32,6 millions d'euros.

Le chanteur Hugo Sigal, parrain et ambassadeur de la fondation, ou encore le bourgmestre de la ville d'Anvers, Bart De Wever ont assisté à l'annonce. Les deux sont familiers de la maladie, par expérience. Le chanteur par le biais de sa femme Nicole, aujourd'hui décédée, et M. De Wever via sa mère.