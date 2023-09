La gauche ironise sur l'avion pris par Borne et Attal pour se rendre à Rennes

L'avion pris par la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal pour se rendre à Rennes afin d'assister à la rentrée scolaire lundi matin ne passe pas auprès de la gauche et des écologistes qui ont raillé ce moyen de transport peu respectueux de l'environnement.

Alors que le département d'Ille-et-Vilaine se situe à 1H30 de train de Paris, la cheffe du gouvernement et le ministre de l'Education se sont rendu à Liffré et à Saint-Germain-sur-Ille, près de Rennes, en Falcon du gouvernement, selon une information de BFMTV, un moyen de transport bien plus émetteur de gaz à effet de serre que le train.