La liberté académique en déclin dans le monde, selon un groupe d'experts

Atteintes à la liberté d'expression, répression et ingérence à l'université, restriction des échanges entre chercheurs voire emprisonnement...: la liberté académique est "globalement menacée à travers le monde", relève cet index élaboré par plus de 2.300 experts à partir de données récoltées dans 179 pays.

Seule une personne sur trois vit dans un pays garantissant l'indépendance de la recherche et des universités, selon un indice annuel qui s'alarme d'un déclin de la liberté académique dans le monde, particulièrement marqué en Russie, en Chine et en Inde.

Publiés en mars dans le cadre du rapport sur la démocratie de l'Institut suédois V-Dem, ces travaux mesurent les évolutions dans l'enseignement supérieur et la recherche depuis cinquante ans, sur la base de cinq critères (liberté d'enseignement et de recherche, des échanges universitaires et de l'expression académique; autonomie des universités; intégrité des campus).

"171 pays ont signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entré en vigueur en 1976, NDLR) qui les engage à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique. Il est important de savoir s'ils respectent leurs engagements", dit à l'AFP Katrin Kinzelbach, professeure de sciences politiques à l'Université Friedrich-Alexander en Allemagne, à l'origine de cet index.

La chercheuse a commencé à s'intéresser au sujet en 2017, quand le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie a forcé l'Université d'Europe centrale (CEU) de Budapest, fondée par le milliardaire George Soros, à déménager ses activités à Vienne.