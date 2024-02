La loi de restauration de la nature franchit la ligne d'arrivée au Parlement européen

Le Parlement européen a entériné mardi à Strasbourg la loi dite de restauration de la nature, visant à mettre en place des mesures de réparation sur 20% des terres et des espaces marins de l'UE d'ici 2030.

Le projet législatif avait fait l'objet d'un accord mi-novembre entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE (États membres). Un vote final au Parlement devait permettre d'approuver ou non cet accord. Habituellement une formalité, cette étape était mise à mal par le Parti populaire européen (PPE), le plus grand groupe politique au Parlement, qui avait annoncé vouloir rejeter la législation.