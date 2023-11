La marche pour le climat de retour dimanche à Bruxelles

Alors que la COP28 débutera jeudi, et à l'approche de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne et des prochaines élections, le président de l'ASBL, Nicolas Van Nuffel, appelle "les citoyens à descendre en masse dans la rue pour exiger que la Belgique et l'Europe se mettent enfin en ordre de marche pour rendre l'industrie durable, améliorer la qualité de nos transports publics, isoler nos maisons et restaurer la nature".

En plus de citoyens engagés, la mobilisation climatique regroupera un grand nombre d'organisations, "près de 100 à ce stade". Parmi celles-ci défileront, par exemple, Amnesty International, Extinction Rébellion, Oxfam Belgique et Rise for Climate.