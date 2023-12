La Norvège s'accorde pour la prospection minière des fonds marins

Le gouvernement de centre gauche norvégien a annoncé mardi un accord avec des forces d'opposition, le parti conservateur et la droite populiste, en vue d'ouvrir une partie des fonds marins du pays à la prospection minière au grand dam des défenseurs de l'environnement.

"Nous avons besoin de minéraux (car) nous devons mener une transition verte sous la forme de cellules et de panneaux solaires, de voitures électriques, de téléphones mobiles", a expliqué la députée travailliste, Marianne Sivertsen Naess, lors d'une conférence de presse.

"La Norvège pourra peut-être à l'avenir contribuer à y avoir plus largement accès sans être dépendants de pays dont il n'est peut-être pas souhaitable de dépendre totalement", a-t-elle ajouté.

La coalition gouvernementale, dominée par les travaillistes, a proposé en juin d'explorer la possibilité d'autoriser l'extraction minière dans les fonds marins du pays, présumés riches en cuivre, cobalt, zinc et terres rares. Elle a finalement obtenu les soutiens nécessaires pour ouvrir graduellement et au prix d'exigences environnementales renforcées une zone de la mer du Groenland et de la mer de Barents dans l'Arctique. Les premiers projets devront avant tout être approuvés par le Parlement.

L'accord entre les quatre formations politiques a fait fulminer les défenseurs de l'environnement. ONG et scientifiques alertent sur la destruction d'habitats et d'espèces peut-être encore inconnues mais potentiellement majeures pour la chaîne alimentaire, le risque de perturber la capacité de l'océan à absorber le carbone émis par les activités humaines ou encore le bruit affectant des espèces comme les baleines.