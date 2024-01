La Nouvelle-Zélande va interdire les PFAS dans les produits cosmétiques

La Nouvelle-Zélande va devenir l'un des premiers pays au monde à interdire l'utilisation des PFAS dans les cosmétiques. L'agence de protection de l'environnement de ce pays du Pacifique a indiqué mardi que ce composant chimique quasiment impossible à détruire ("polluant éternel") ne pourrait plus être utilisé dans des produits tels que le vernis à ongle, la mousse à raser, le rouge à lèvres ou encore le mascara à partir du 31 décembre 2026.

Les PFAS sont populaires en raison de leurs propriétés hydrofuges, anti-graisse et anti-salissure, ainsi que de leur stabilité thermique. Les produits cosmétiques comportent donc régulièrement des PFAS dans leur composition, avec pour objectif de lisser la peau, rendre les produits plus durables ou plus faciles à appliquer.

Ces produits chimiques ont toutefois une durée de vie très longue car ils ne se dégradent pas naturellement. S'ils contaminent l'eau ou le sol, les PFAS peuvent pénétrer dans le corps humain par l'intermédiaire des aliments et de l'eau potable et ainsi nuire à la santé.