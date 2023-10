La pêche à l'oursin drastiquement réduite en Méditerranée française

Elle a donc décidé de limiter sur les trois prochaines saisons l'ouverture de la pêche sur une période allant de mi-décembre à fin février dans les Bouches-du-Rhône et le Var et jusqu'au 15 avril dans les Alpes-Maritimes. Jusqu'à présent elle était ouverte dès le 1er novembre et jusqu'au 15 avril.

Pour les pêcheurs amateurs, ils pourront prélever deux douzaines d'oursins seulement par pêcheur, contre quatre jusqu'à présent.

Les autorités françaises se basent sur les nombreuses études scientifiques qui alertent sur "un risque de disparition de l'oursin comestible", et notamment celles du parc marin de la Côte Bleue, du parc national de Port-Cros ou sur le plan d'action oursin du projet Medfish.