La question climatique angoisse les jeunes âgés de 18 à 25 ans, selon une enquête

Les jeunes âgés de 18 à 25 ans sont particulièrement préoccupés par la question climatique et par leur avenir, a démontré jeudi une enquête menée par Solidaris et son organisation de jeunesse partenaire, Latitude Jeunes. Deux autres thématiques ont également été abordées dans ce sondage, la santé et la perception du monde politique, "afin de mieux comprendre ce que vivent aujourd'hui les jeunes Belges francophones", est-il précisé dans le communiqué.

La mutualité socialiste et Latitude Jeunes ont constaté que la génération des 18-25 ans est "très souvent angoissée" par son futur, "voire en dépression". Chez plus de sept jeunes sur 10, le dérèglement climatique est ainsi source d'anxiété. "Ils sont en attente d'une prise en compte très concrète de l'urgence par la classe politique et veulent des actions significatives", mais ne sentent pas entendus et se montrent alors défiants par rapport aux autorités.

"La question du logement est, elle aussi, particulièrement préoccupante puisque 61% des jeunes craignent de ne pas avoir les moyens nécessaires pour accéder à un bon logement plus tard. Ce chiffre monte à 71% chez les jeunes venant de familles modestes et à 72% chez celles et ceux qui ont des difficultés financières."