La Région bruxelloise augmente son financement pour l'adaptation des pays vulnérables

Concrètement, ce financement s'élèvera à 2,6 millions d'euros en 2023, ce qui maintient la Région bruxelloise dans les principaux contributeurs mondiaux par habitant à ce Fonds pour l'adaptation.

Dans le cadre des négociations climatiques internationales, les pays développés se sont engagés à atteindre un financement climat à destination des pays du Sud de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les pays en développement dénoncent toutefois un non-respect de cette promesse -qui ne pourrait avoir été atteinte qu'en 2022, selon l'OCDE- et un déséquilibre entre les financements accordés à l'atténuation du changement climatique (pour baisser les émissions de gaz à effet de serre) et ceux prévus pour l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique et ce, au détriment de l'adaptation.