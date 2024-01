La Région bruxelloise investit 13 M dans la rénovation énergétique des bâtiments publics

Le gouvernement bruxellois a approuvé un budget exceptionnel de plus de 13 millions d'euros pour soutenir financièrement les projets de rénovation de bâtiments publics particulièrement exemplaires au niveau énergétique, de la circularité et de la durabilité. Quinze projets d'une superficie totale de plus de 45.000 m² ont été sélectionnés. Ils ambitionnent de réduire globalement leur consommation énergétique de 70 %, annonce lundi le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron.

Pour rappel, le gouvernement bruxellois prévoit plus de 360 millions d'euros d'investissements publics dans le cadre de Renolution, la stratégie régionale de rénovation des bâtiments.

Lancée 2021, la prime RenoClick fait partie de cette stratégie. Coordonnée par Bruxelles Environnement et financée dans le cadre du plan de relance européen Next Generation, elle vise à conseiller et accompagner les institutions régionales, communautaires et communales dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments.