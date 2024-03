La reine Mathilde en visite de travail pour trois jours en Côte d'Ivoire

Le tapis rouge a été déroulé à l'aéroport d'Abidjan pour accueillir la reine Mathilde sur le territoire ivoirien. Elle y a été saluée par la ministre ivoirienne du Plan et du Développement Kaba Nialé, qui l'accompagnera pour le reste du voyage. Plus tard, la monarque rencontrera le président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse Dominique Outtara.

Le lendemain, la reine se rendra dans une école de Yopougon faite de briques en plastique recyclé. Elle prendra ensuite un bateau pour se rendre auprès de la communauté de pêcheurs de Grand-Lahou, menacée par la montée des eaux, puis rencontrer des sportifs ivoiriens à San-Pédro. Mercredi, elle visitera la plantation de cacao de l'Entreprise Coopérative des Agriculteurs de Méagui, avant de reprendre l'avion pour la Belgique dans la soirée.

La reine Mathilde est Défenseure des objectifs de développement (ODD) des Nations Unies depuis 2016. Ces 17 objectifs ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Ils visent à promouvoir le développement durable dans les domaines économique, social et environnemental dans le monde.

En Côte d'Ivoire, 13 ODD seront abordés, notamment la santé et le bien-être, l'égalité des sexes, le travail décent et la croissance économique, la consommation et la production responsables et les mesures pour le climat.