La rénovation énergétique de Namur Expo devrait être terminée en 2026

Le chantier lié à la rénovation énergétique de Namur Expo devrait débuter en 2025 et se terminer fin 2026, ont indiqué jeudi le Bureau économique de la Province de Namur (BEP) et la société Easyfairs, à laquelle est concédée l'infrastructure depuis 2002.

Construit au début des années 1960, le palais des expositions namurois va enfin pouvoir s'offrir une cure de jouvence. La rénovation énergétique du bâtiment passera par l'isolation des façades des halls, la suppression des bardages actuels et des verrières, l'isolation des toitures des halls, ainsi que le remplacement de la couverture du hall 2 avec des matériaux durables. En sus, l'infrastructure bénéficiera de systèmes de ventilation mécaniques, d'un nouveau système de chauffage et d'un éclairage à LED. In fine, sa consommation énergétique annuelle passera de 1,4 GWh à 1,3 GWh et ses émissions de CO2 de 314 à 246 tonnes par an.

Côté fonctionnalité, la dalle de sol va être complètement renouvelée, la séparation fixe entre les halls remplacée par des portes sectionnelles et les accès extérieurs améliorés afin de faciliter la logistique des exposants.