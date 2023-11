La start-up Go Forest propose le "Green Friday", une alternative "durable" au Black Friday

La start-up climatique Go Forest a lancé cette semaine le "Green Friday", une initiative qui prend le contre-pied du Black Friday en encourageant la consommation durable. Au cours des prochains jours, des actions seront menées dans les villes de Gand, Anvers et Louvain.

La start-up, qui se consacre habituellement à la reforestation, a adopté "une approche différente" de celle qui prévaut lors du Black Friday. Alors que cet événement annuel génère une "attention mondiale par ses réductions et ses bonnes affaires", Go Forest a décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation à la consommation durable. L'entreprise souhaite en effet démontrer que la lutte contre le changement climatique est accessible à toutes et tous. "Planter un arbre coûte moins cher qu'une gaufre de Bruxelles", illustre-t-elle à ce propos.

Go Forest estime que les prix bradés encouragent la surconsommation, entraînant "une surproduction de produits bon marché et non durables, l'utilisation de ressources naturelles ainsi qu'une augmentation du trafic routier". De plus, les entreprises qui proposent des prix extrêmement bas sous-traitent souvent leur production dans des pays à bas salaire, où les travailleurs vivent dans des conditions précaires", analyse Mme Parent.