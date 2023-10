La taille du secteur de l'environnement reste modeste, malgré sa croissance

Le secteur des biens et services environnementaux a progressé plus rapidement que l'économie belge lors de la période 2014-2021, rapporte mardi le Bureau fédéral du Plan sur la base des chiffres de l'Institut des comptes nationaux (ICN). Sa taille reste toutefois modeste avec une part de 2,7% dans l'économie.

Le secteur des biens et services environnementaux comprend notamment la production et distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution, l'industrie, une partie de l'administration publique ou encore la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné.

Selon les statistiques de l'ICN pour la période 2014-2021, la production du secteur a progressé de 20,8 à 28,1 milliards d'euros, tandis que le nombre d'emplois (en équivalents temps plein) est passé de 63.000 à 78.000 personnes (+23%). Une légère baisse avait été enregistrée en 2020 lors de la crise du Covid mais elle a été largement compensée en 2021.