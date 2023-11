La Ville de Braine-Le-Comte organise la distribution d'eau aux citoyens ronquiérois

Les chiffres de présence de PFAS dans l'eau de distribution à Ronquières ne sont toujours pas rassurants et les instances communales de Braine-Le-Comte ont décidé de mettre en place une distribution d'eau de source aux citoyens ronquiérois.

"Nous avons fait appel à la grande distribution via un marché public et une grande chaîne a été choisie, des palettes d'eau seront livrées jeudi en fin d'après-midi pour une quantité d'environ 20.000 litres", a indiqué Maxime Daye, bourgmestre de Braine-Le-Comte. "Les équipes techniques communales préparent le circuit de la distribution de l'eau qui commencera jeudi en fin de journée en porte-à-porte avec des services communaux et des bénévoles. Cette eau est payée par la commune. La SWDE n'intervient pas car l'eau du robinet n'est pas déclarée non-potable. Nous avons toutefois fait appel à la Ministre pour obtenir une aide." En cas d'absence lors de la distribution, les citoyens ronquiérois recevront un courrier mentionnant la marche à suivre pour obtenir de l'eau.

Un résultat d'analyse publié par la SWDE le 10 novembre faisait apparaître un taux de 106 ng/litre de PFAS dans l'eau distribuée à Ronquières. La société de distribution indiquait mercredi que "les résultats attestent que la future norme (100 ng/litre dès 2026) est respectée", faisant état d'une teneur en PFAS à Ronquières de 97 ng/litre. Face aux résultats reçus mercredi, les instances communales ont toutefois décidé de mettre sur pied une distribution" pour les Ronquiérois et Ronquiéroises désireux de s'approvisionner en eau issue d'une source."