La Ville de Bruxelles intensifie en juin sa lutte contre les jets de mégots de cigarettes

Les mégots jetés au sol représentent un vrai problème tant par leur impact sur la propreté publique que par leurs effets néfastes sur l'environnement. "Un seul mégot contient près de 2.500 substances toxiques et peut polluer jusqu'à 500.000 litres d'eau. Lorsqu'ils sont jetés, ils finissent souvent dans les cours d'eau, affectant gravement la faune et la flore aquatiques. Les substances toxiques contenues dans les filtres, telles que la nicotine, les métaux lourds et divers produits chimiques, se dissolvent dans l'eau, contaminant ainsi les écosystèmes aquatiques et notre santé", expliquent les autorités bruxelloises dans un communiqué.

"Les fumeuses et fumeurs doivent prendre conscience que jeter son mégot par terre n'est pas anodin et a d'énormes conséquences", ajoute l'échevine de la Propreté publique et des Espaces verts de la Ville de Bruxelles, Zoubida Jellab. "Disposer d'un cendrier de poche doit devenir une obligation."