La Ville de Bruxelles sensibilisera à la propreté publique lors du World Cleanup Day

Le premier "Village Propreté" de la Ville de Bruxelles s'installera le 16 septembre à Laeken, à l'occasion du World Cleanup Day, a indiqué mardi le cabinet de Zoubida Jellab, échevine des Espaces verts, de la Propreté publique et du Zéro déchet à la Ville de Bruxelles. Des actions citoyennes de nettoyage seront également organisées en différents points de la commune.

Onze associations seront présentes samedi sur la Place Willems à Laeken pour informer les citoyens sur la propreté et l'impact des déchets sur l'environnement. Les visiteurs pourront par exemple se renseigner sur le compostage grâce à l'ASBL Worms, sur le recyclage avec l'entreprise Bebat, ou encore sur les principes du "zéro déchet" grâce à Far Waste. Les services publics seront également représentés, avec la présence notamment de Bruxelles-Propreté, du service Espaces Verts, ou encore de Bruxelles Environnement. Des concerts, des représentations artistiques et des foodtrucks animeront par ailleurs l'évènement.

Outre ces actions de sensibilisation, les Bruxellois pourront s'engager concrètement en participant à des actions de collecte de déchets. Chaque section de quartier de Bruxelles-Propreté représentera le point de départ de diverses actions citoyennes de ramassage et mettra à disposition du matériel de nettoyage. A Neder-Over-Heembeek, ce seront par exemple les jeunes de l'association VLM qui parcourront le quartier pour nettoyer ses rues.