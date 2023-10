La VUB développe des matériaux écologiques en remplacement du béton

Le projet Reconstruct, financé par l'Union européenne (UE), est porté par 16 partenaires européens. Les départements bruxellois "Ingénieur-Architecte", "Mécanique des matériaux et des constructions" et "Chimie Physique" sondent spécifiquement les ingrédients écologiques du béton. "Les deux matériaux qui contribuent le plus à l'empreinte carbone du béton sont le ciment et l'acier de renforcement", déclare le professeur de la VUB, Hubert Rahier. Ceux-ci pourraient, à terme, être remplacés par des produits recyclés, par exemple.

Pour retirer le ciment du processus de production, l'équipe de la VUB développe un béton innovant sur la base de l'alcali-réaction du ciment. Ce procédé épargne jusqu'à 80% des émissions de CO2. "La production" de ce ciment innovant "contribue en plus à l'économie circulaire parce qu'il contient de grandes quantités de sous-produits industriels", explique Hubert Rahier.