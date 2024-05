La VUB donne un aperçu de ses coopérations avec les institutions israéliennes

Ainsi, le "Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals", en collaboration avec le ministère israélien de la santé, court jusqu'au 30 avril 2029 et compte 175 partenaires. Il doit faire l'objet d'un examen.

La VUB collabore également avec l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, Magen David Adom, dans le cadre du projet "AI-enabled healthcare services during cross-border medical emergencies and regular patient services" (services de santé basés sur l'IA lors d'urgences médicales transfrontalières et services réguliers aux patients), dont un examen est également en cours.

Il reste aussi les projets "Multidisciplinary Expert System for the Assessment & Management of Complex Brain Disorders" et "Foundations of Trustworthy AI - Integrating Reasoning, Learning and Optimisation", "dont seuls les résultats de recherche sont encore attendus", a déclaré Peter Van Rompaey, porte-parole de la VUB. Les deux projets arrivent à leur terme. "Commencer le screening prendrait plus de temps que les mener à terme", a-t-il fait valoir.