L'accord de la COP28 ne garantit pas les droits de l'homme, selon Amnesty International

L'ONG dénonce par ailleurs les conditions de cette COP et les restrictions imposées par le pays hôte, les Émirats arabes unis, à l'espace civique, mais aussi la présence d'une surveillance vidéo généralisée et de lobbyistes des énergies fossiles, ainsi que le "mépris des droits humains", notamment des travailleurs immigrés et des dissidents.

À l'avenir, l'ONG demande à ce que "les dispositions relatives à l'accueil de la COP soient renforcées et que les accords avec les pays hôtes soient publiés systématiquement afin de garantir le respect et la protection des droits humains, et que la CCNUCC élabore une politique claire en matière de conflits d'intérêts et un cadre de responsabilisation solide".

La COP29 se déroulera en Azerbaïdjan, un pays dont "l'industrie des combustibles fossiles contribue également à financer un système très autoritaire" envers les personnes LGBTQIA+, critiques, manifestants ou encore journalistes rejetant l'autocensure, rappelle Amnesty.