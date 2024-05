L'AIE craint des "tensions" sur les approvisionnements mondiaux en métaux

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) craint des "tensions" sur l'approvisionnement mondial en minerais et métaux critiques indispensables à la transition énergétique, et encourage une hausse des investissements miniers pour que la planète parvienne à limiter son réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.

Or, l'an passé, la chute de 75% du prix du lithium, et celle comprise entre 30% et 45% de ceux du cobalt, du nickel et du graphite a conduit à une baisse de 14% en moyenne des prix des batteries, mais aussi à un risque de coup de frein sur les investissements dans le secteur minier par rapport aux années précédentes.

En volume, les deux métaux les plus à risque de "tension" sur leur approvisionnement sont le lithium et le cuivre, qui affichent un "écart significatif" entre les perspectives de production et celles de consommation, selon le rapport.

L'AIE attire aussi l'attention sur les besoins de diversification d'approvisionnement pour contrer l'hégémonie de la Chine, notamment sur la fabrication de deux composants clé des batteries automobiles, les anodes (98% de la production vient de ce pays) et les cathodes (90%).