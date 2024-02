Lantis rejette de l'eau contaminée aux PFAS dans l'Escaut, selon des organisations

Les organisations de défense de l'environnement flamandes Climaxi et Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) accusent Lantis, le maître d'ouvrage de la liaison Oosterweel, au nord d'Anvers, de déverser des eaux contaminées aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans l'Escaut, ont-elles déclaré mercredi. Les associations s'appuient notamment sur une récente étude de l'Institut flamand pour la recherche technologique (Vito) pour étayer leur argumentation.