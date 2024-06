L'aquaculture dans le monde dépasse pour la première fois la pêche, selon la FAO

Partager:

La production aquacole a dépassé la production halieutique pour la première fois en 2022, avec 51% du total mondial, selon un rapport de l'agence des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) publié vendredi au Costa Rica lors d'une conférence sur la conservation des océans. La pisciculture, la conchyliculture et l'algoculture représentent "51% du total mondial" et "fournissent 57% des produits animaux aquatiques utilisés pour la consommation humaine dans le monde", selon ce rapport sur la "situation mondiale des pêches et de l'aquaculture".

"Alors que la production des pêches de capture est restée pratiquement inchangée depuis des décennies, l'aquaculture a augmenté de 6,6% depuis 2020", note le directeur général de la FAO Qu Dongyu dans ce rapport publié au Costa Rica. Des experts internationaux participent vendredi et samedi dans la capitale San José à la rencontre "Immersed in change" en préparation de la Conférence des Nations unies pour l'océan (UNOC 3), co-organisée par la France et le Costa Rica en juin 2025 à Nice. La rencontre constitue un "espace d'échange de bonnes pratiques et d'expériences réussies sur les questions liées à la santé des océans", selon le ministre des Affaires étrangères du Costa Rica, Arnoldo André.

Les participants discuteront des questions de gouvernance, de réchauffement climatique, de la pêche et de la biodiversité marine afin d'aider à la prise de décision lors de la conférence de Nice l'année prochaine. Le rapport de la FAO révèle que le commerce mondial des animaux aquatiques a atteint un niveau record en 2022, avec 195 milliards de dollars, soit en hausse de 19% par rapport à 2019, avant la pandémie, souligne la FAO. Au moins 230 pays et territoires participent à ce commerce international, dont la Chine occupe la première place en termes d'exportations (12%), suivie de la Norvège (8%) et du Vietnam (6%). Ces trois pays représentent ensemble le quart des exportations.