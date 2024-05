L'astronaute belge Raphaël Liégeois affecté à sa première mission sur la Station spatiale

Le Belge Raphaël Liégeois et la Française Sophie Adenot ont été désignés mercredi par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour être les premiers astronautes de la promotion de 2022 affectés à des missions sur la Station spatiale internationale (ISS), actuellement prévues pour 2026.

La Française de 41 ans sera la première à voler, probablement dans les premiers mois de 2026, rapidement suivie du Belge de 36 ans, qui pourrait décoller en septembre 2026 pour une mission de six mois.

L'annonce a été faite ce mercredi en fin de journée par le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher, en marge d'un Conseil de l'espace qui se tient à Bruxelles ces mercredi et jeudi.

"Ces deux personnes exceptionnelles incarneront, à bord de la Station spatiale, la fiabilité et la compétitivité de l'ESA", a souligné Daniel Neuenschwander, directeur de l'Exploration humaine et robotique de l'Agence.

Le Namurois, ingénieur biomédical et en neurosciences, a été diplômé astronaute de carrière il y a un mois à peine. Il sera le troisième Belge dans l'espace, après Dirk Frimout en 1992 et Frank De Winne en 2002 et 2009.