L'audition de l'administration reportée à la semaine prochaine

Bénédicte Heindrichs, directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et Benoît Tricot, Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du même SPW auraient dû répondre aux questions des députés ce vendredi après-midi mais l'audition du Comité de direction de la Société wallonne des eaux (SWDE) a largement débordé de l'horaire prévu.

La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, sera quant à elle réentendue vendredi prochain après-midi, a décidé la commission ce vendredi.