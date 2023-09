L'autonomie au coeur de la 38e édition du salon Valériane à Namur

"Le salon Valériane, c'est l'évènement bio de la rentrée", se réjouit Julie Van Damme, secrétaire général de l'association de sensibilisation à l'environnement Nature & Progrès. "Les diverses crises traversées en 2022 nous démontrent qu'il est plus que jamais temps de développer notre résilience, de nous adapter, d'adopter des attitudes responsables et d'engendrer des actions avec un impact positif au niveau écologique. Les visiteurs pourront glaner idées et techniques innovantes qui leur permettront de gagner en autonomie, tout en préservant et développant la biodiversité", font valoir les organisateurs.

L'autonomie sera en effet déclinée à toutes les sauces dans différents domaines, dont notamment l'agriculture et l'alimentation bio, l'environnement et le jardinage bio, l'énergie, l'habitat et la mobilité mais également l'artisanat, les textiles, la santé et le tourisme écologique et solidaire.

Durant ces trois jours, une quarantaine de conférences et d'ateliers auront lieu.

Lancé l'an dernier, l'espace dédié aux "Jeunes Entrepreneurs eco-friendly" sera réitéré. Porteurs de projets avec un impact positif sur l'environnement, ceux-ci iront à la rencontre des visiteurs pour leur expliquer ce qui les anime. Au programme notamment: microgîte, kéfir, crème solaire écoresponsable, artisanat, céréales infantiles et pâte à tartiner choco-noisette.