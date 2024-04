Le Belge Raphaël Liégeois a reçu son diplôme d'astronaute de l'ESA

L'Agence spatiale européenne (ESA) a remis leur diplôme à la promotion 2022 de ses candidats astronautes, indique-t-elle lundi dans un communiqué. Parmi eux, on compte un Belge, Raphaël Liégeois. Cette étape signifie l'achèvement avec succès de la formation de base des candidats, tous désormais éligibles à des missions spatiales.

"La formation de base des astronautes a été une expérience intense, qui a mis en évidence l'importance du travail d'équipe et de l'apprentissage continu", a déclaré Raphaël Liégeois. "Je suis prêt à mettre ces leçons en pratique alors que j'entame la prochaine phase de mon voyage. Je suis impatient de contribuer à la découverte et au progrès scientifique, inspiré par le dévouement inébranlable de la Belgique à l'exploration de nouvelles frontières".

Outre le Namurois de 36 ans, les nouveaux astronautes diplômés de l'ESA sont Sophie Adenot, Pablo Álvarez Fernández, Rosemary Coogan et Marco Sieber. Par ailleurs, Katherine Bennell-Pegg, de l'Agence spatiale australienne, a également reçu son diplôme, preuve de l'engagement de l'ESA en matière de collaboration internationale.

Sélectionnés en 2022 lors du Conseil ministériel de l'ESA, les candidats astronautes ont entamé leur formation de base en avril 2023, d'abord au Centre européen des astronautes de l'ESA à Cologne, en Allemagne, puis dans le monde entier. Ils ont suivi un programme de formation d'un an couvrant des compétences essentielles, telles que les systèmes des engins spatiaux, les sorties dans l'espace, l'ingénierie de vol, la robotique et les systèmes de support de vie, ainsi qu'une formation à la survie et à la médecine.

Après leur certification, les astronautes de la promotion 2022 passeront aux phases suivantes de pré-affectation et d'entraînement spécifique à la mission, ouvrant la voie à de futures missions vers la Station spatiale internationale et au-delà.