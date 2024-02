Le bien-être des futures générations belges n'est pas soutenable

Dans le cadre du Programme 2030 des Nations unies, la Belgique s'est engagée en 2015 à atteindre 17 ODD d'ici à 2030 : élimination de la pauvreté et de la faim, promotion de la santé et du bien-être, égalité entre les sexes, éducation de qualité, etc. Depuis, le Bureau du plan évalue annuellement les progrès du pays.

L'institution fédérale a également analysé le bien-être des Belges, par le biais d'un indice de 0 à 1, composé d'un ensemble d'indicateurs sociaux, économiques, environnementaux et humains. L'institution constate une tendance à la baisse entre 2005 et 2022, atteignant un score proche de son plus bas historique à 0,4.

L'évolution des ressources nécessaires aux générations futures afin de construire leur bien-être a en outre été examiné. Le capital humain (éducation, santé...) et le capital social ont ainsi légèrement progressé, tandis que le capital économique a largement augmenté par rapport à la référence fixée en 1990. Par contre, le capital environnemental (qualité de l'air et de l'eau, biodiversité...) est fortement détérioré, affichant une baisse de plus de 50% en 30 ans. Ces données confirment que "le développement actuel de la Belgique n'est pas soutenable pour le bien-être des générations futures", conclut le Bureau fédéral du plan.