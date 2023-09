Le Brésil se prépare à de nouvelles intempéries après un cyclone qui a fait 41 morts

Le Brésil se prépare jeudi à de nouvelles fortes pluies dans le sud du pays, avec la possibilité de vents violents et de grêle, trois jours après le passage d'un cyclone dévastateur qui a fait au moins 41 morts et 25 disparus.

La région a été frappée aux premières heures lundi matin par le passage d'un cyclone, accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, qui ont détruit des bâtiments et inondé des villes.

Le gouvernement du Rio Grande do Sul, le plus méridional des 27 Etats du Brésil, frontalier de l'Uruguay, a annoncé dans un communiqué s'attendre dans les prochaines heures à un temps instable en raison de l'approche "d'un front froid".

Près d'un millier de sauveteurs et une dizaine d'hélicoptères ont été déployés dans le cadre des opérations de sauvetage, qui se sont compliquées jeudi après la destruction de deux ponts et le blocage partiel ou total d'au moins 16 routes.

De nombreuses localités ont été submergées, et jeudi soir le bilan officiel est passé de 39 à 41 morts et 25 personnes sont portées disparues, contre neuf précédemment.

L'impact du cyclone a été ressenti dans 83 municipalités et plus de 10.500 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Au total, plus de 122.000 personnes ont été sinistrées, soit le double du bilan précédent.