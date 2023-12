Le cœur de 15% des athlètes d'endurance pompe moins au repos

Parmi les 281 athlètes hommes et femmes retenus pour l'étude, sur 400 candidats, figurent notamment des champions de cyclisme. Ils ont été analysés de près au sein de six centres d'expertise, en Belgique et en Australie. Au final, 15,7% présentaient des troubles normalement constatés chez des patients malades, comme une capacité de pompe du ventricule réduite et des battements excessifs du muscle cardiaque au repos. Durant l'effort, ces fonctions n'étaient pas affectées.

Les chercheurs se sont aussi intéressés au rôle de la génétique sur cette problématique, ce qui constitue une première mondiale. Ils ont conclu que les sportifs avec un moins bon patrimoine avaient jusqu'à 11 fois plus de risque de présenter des problèmes de pompe cardiaque.

"Nous ne pensons cependant pas que ces athlètes sont malades. Ils sont encore capables d'être performants à haut niveau. On ne peut pas affirmer qu'ils souffriront de problèmes cliniques dans le futur", souligne le professeur Tomas Robyns de l'UZ Louvain.