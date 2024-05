Le conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe valide le dépôt d'un recours

La Région flamande avait délivré fin mars un nouveau permis d'environnement pour l'aéroport de Zaventem. Ce permis prévoit une limitation à 240.000 mouvements d'avions par an à partir de 2032 et une réduction des nuisances sonores nocturnes de 30% d'ici 2030. Des objectifs jugés largement insuffisants par de nombreuses communes bruxelloises et flamandes, ainsi que par les Régions wallonne et bruxelloise.

"Ce recours en annulation est une étape cruciale pour garantir un environnement sain et une meilleure qualité de vie pour tous les Berchemois. La volonté de la commune est de préserver l'activité économique et créatrice d'emplois de l'aéroport, mais nous nous opposons à son expansion avec toutes les conséquences qui en découlent", a déclaré le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, Christian Lamouline.