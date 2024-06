Le Danemark explore la possibilité du stockage terrestre du CO2

Ineos collabore pour ce projet avec Wintershall Dea et Nordsofonden. Le stockage du polluant dioxyde de carbone serait effectué dans la région de Gassum, à l'est de Viborg, la capitale du Jutland central.

Les autorités danoises voient un grand potentiel dans le stockage terrestre de CO2. Selon le Service géologique du Danemark et du Groenland, relié au ministère danois du Climat et de l'Energie, entre 12 et 22 milliards de tonnes de CO2 pourraient être stockés dans le sous-sol danois. Soit 400 à 700 fois les émissions annuelles de CO2 du Danemark, illustre Ineos.