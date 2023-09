Le diabète de type 2 augmente le risque de problèmes pulmonaires

Le diabète de type 2 entraîne un risque plus élevé de problèmes pulmonaires, selon une nouvelle étude publiée jeudi par l'Institut flamand de biotechnologie (VIB) et l'Université de Surrey en Angleterre. Les chercheurs ont découvert pour la première fois un lien de causalité direct.

Le diabète de type 2, également appelé diabète de l'adulte, est la forme la plus courante de la maladie. L'organisme des malades ne répond pas suffisamment à l'insuline produite, ce qui augmente le taux de sucre dans le sang. Les niveaux de cholestérol et de tension artérielle sont également souvent élevés, nuisant davantage à la santé des patients.

Les scientifiques et les médecins savent depuis un certain temps que les diabétiques de type 2 ont plus de risques de contracter des maladies pulmonaires, comme une fibrose ou une pneumonie. Pour la première fois, les chercheurs ont démontré un lien causal direct en analysant le patrimoine génétique d'environ un demi-million de personnes.