Le dommage du réchauffement climatique est certain, selon l'Affaire Climat

Me Audrey Baeyens, l'une des avocates de l'ASBL Affaire Climat, s'est attardée jeudi, devant la cour d'appel de Bruxelles, sur le dommage du réchauffement climatique. Ce dommage existe déjà et il est certain qu'il va s'aggraver, a-t-elle dit. Dans ce procès, l'Affaire Climat et quelque 58.000 citoyens belges demandent à la cour de condamner l'État belge et les trois Régions du pays à respecter leurs engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), sous peine d'astreintes.