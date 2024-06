Le FNRS nomme 437 nouveaux chercheurs pour la rentrée prochaine

Le conseil d'administration du Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) a procédé à la nomination de 437 nouveaux chercheurs et chercheuses, annonce l'institution mercredi. Ces personnes qui évoluent dans tous les domaines scientifiques (sciences de la vie et de la santé, sciences exactes et naturelles, sciences humaines et sociales) entreront en fonction, dès la rentrée prochaine, dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.