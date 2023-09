Le G20 échoue à appeler à la sortie des énergies fossiles

Le texte publié lors d'un sommet des dirigeants du G20 à New Delhi se contente d'appeler à "accélérer les efforts vers la réduction de la production d'électricité à partir de charbon", ce qui exclut le gaz et le pétrole, et de réaffirmer l'engagement à "réduire et rationaliser, à moyen terme, les subventions pour des usages inefficaces des énergies fossiles".

Les dirigeants du G20, qui représente 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, reconnaissent toutefois que, conformément aux recommandations du Giec (Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat de l'ONU), la limitation du réchauffement à 1,5 °C "nécessite une réduction rapide, forte et soutenue des émissions de 43% d'ici 2030 par rapport à 2019".