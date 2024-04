Le gouvernement US protège une zone de l'Alaska pour limiter l'exploitation énergétique

La zone s'étend sur plus de 13 millions d'acres (environ 5,3 millions d'hectares) dans l'ouest de l'Arctique, a déclaré dans un communiqué le président américain.

Cette région abrite des ours polaires et grizzlis, des caribous et des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs, a souligné le ministère de l'Intérieur, chargé des terres fédérales aux États-Unis. Les populations locales chassent ou pêchent ces ressources pour leur subsistance.

L'année dernière, le gouvernement Biden avait approuvé un grand projet pétrolier en Alaska, le projet Willow du géant américain ConocoPhillips, déclenchant la colère des défenseurs de l'environnement.

La nouvelle mesure, qui intervient en pleine année électorale, pourrait aider le président Joe Biden à mettre en avant son bilan en termes de mesures climatiques, notamment auprès des jeunes.