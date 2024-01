Le Groenland a perdu plus de glace qu'estimé jusqu'alors, selon une étude

"La perte de masse a eu un effet direct minimal sur la hausse globale du niveau des mers", la glace se trouvant pour l'essentiel déjà dans la mer, indiquent toutefois les auteurs.

Elle est toutefois suffisante pour avoir un effet possible sur la circulation océanique - avec des implications potentielles pour les régimes climatiques, les écosystèmes ou la sécurité alimentaire - ainsi que sur le bilan énergétique de la Terre.

Autre découverte : les glaciers pour lesquels les cycles saisonniers d'avancée hivernale et de retrait estival sont les plus marqués semblent être les plus susceptibles de réagir au réchauffement et ont subi le retrait le plus marqué au cours des dernières décennies. Cela devrait permettre de prédire plus précisément l'évolution future des glaciers ces prochaines années.