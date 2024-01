Le Groenland, un puits de méthane plutôt qu'une source d'émission, selon une étude

Le Groenland absorbe plus de méthane, puissant gaz à effet de serre qui accélère le réchauffement climatique, qu'il n'en émet, selon une étude de l'université de Copenhague publiée dans la revue Nature Communications Earth & Environment.

"En moyenne et depuis 2000, les zones sèches de la partie libre de glace du Groenland ont consommé plus de 65.000 tonnes de méthane par an dans l'atmosphère, tandis que 9.000 tonnes de méthane ont été libérées chaque année de ses zones humides", a noté mercredi l'université dans un communiqué.

Le méthane, deuxième contributeur au réchauffement mondial après le CO2, est particulièrement néfaste pour l'environnement. Il est responsable d'environ 30% de la hausse des températures depuis la révolution industrielle, selon les Nations unies.