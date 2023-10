Le nord de la Chine frappé par un épisode de forte pollution

Des dizaines de millions d'habitants du nord de la Chine souffraient mardi d'un épisode de forte pollution et les autorités appelaient à réduire les activités extérieures afin d'échapper à la brume grisâtre.

Dans la région autour des villes de Pékin et Tianjin ainsi que de la province du Hebei - où vivent plus de 100 millions de personnes -, les niveaux de pollution étaient parmi les plus élevés de ces derniers mois.

Dans la capitale, les autorités ont émis lundi une alerte orange, la deuxième plus forte concernant la pollution.