Le Parc national de la Vallée de la Semois prépare le retour du lynx: "Pour l'instant, on est un peu bredouilles"

Il y a trois ans, un lynx avait été photographié dans la Vallée de la Semois, suscitant l'espoir de son retour. Aujourd'hui, quinze caméras ont été installées dans le parc pour tenter de repérer la présence de ce grand prédateur. "On a eu plusieurs individus, on voit du chevreuil, du cerf, une biche", explique Cécile Lesire, chargée de mission pour le Parc national. Toutefois, jusqu'à présent, aucune nouvelle trace du lynx n'a été détectée...

Ce mercredi, c'est la Journée internationale de la biodiversité, le Parc national de la Vallée de la Semois, situé entre les provinces de Namur et Luxembourg, met en lumière ses efforts pour réintroduire le lynx dans les forêts belges. Cet emblématique fauve, disparu de nos régions depuis plusieurs siècles, pourrait bientôt revenir grâce à des initiatives concertées de conservation.

Des efforts pour créer un habitat favorable

Le parc national n’a pas relâché ses efforts. Des capteurs sonores ont été ajoutés pour augmenter les chances de repérer cet animal particulièrement discret. Le parc espère favoriser son retour en cessant l'exploitation de certaines forêts escarpées, comme celles de Bouillon, où le lynx pourrait trouver des cachettes idéales.

Pierre Gigounon, chef du cantonnement de Bouillon, souligne la quiétude de ces zones, éléments cruciaux pour le lynx : "C'est une forêt où on a beaucoup de diversités, grâce à du bois morts. C'est aussi des endroits en général, du fait que c'est en forte pente, où il y a très peu d'activité. C'est ce genre d'endroit que le lynx recherche"

Des initiatives de réhabilitation écologique

En plus de protéger les forêts existantes, le parc national travaille à recréer des zones forestières plus ouvertes, un environnement apprécié par le lynx. Corentin Rousseau, biologiste au WWF Belgique, mentionne les efforts de plantation de nouvelles lisières avec des espèces comme le sureau et le noisetier.