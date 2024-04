Le Parlement européen valide des normes plus strictes de qualité de l'air d'ici 2030

Pour le dioxyde d'azote comme pour les particules fines inférieures à 2,5 micromètres (PM2.5) - les plus nocives, les valeurs limites annuelles autorisées seront abaissées de plus de moitié en 2030 par rapport à aujourd'hui. S'inscrivant dans le cadre du Pacte vert, cette législation a fait l'objet d'âpres pourparlers, nombre d'États plaidant pour des normes moins contraignantes et de larges dérogations.

Selon le compromis final, les États pourront demander que l'échéance 2030 soit reportée jusqu'à dix ans en cas de conditions spécifiques, par exemple lorsque les réductions nécessaires de polluants ne peuvent être obtenues qu'en remplaçant une partie considérable des systèmes de chauffage domestique existants.