Le Parlement UE interdit les mentions environnementales non prouvées sur les produits

"Respectueux de l'environnement", "naturel", "biodégradable", "neutre pour le climat", "écologique"... Le Parlement européen a approuvé mercredi de nouvelles règles visent à rendre l'étiquetage des produits plus clair et plus fiable, en interdisant l'utilisation de mentions environnementales générales si elles ne sont pas prouvées.

Adoptée à la quasi-unanimité (593 voix pour, 21 contre et 14 abstentions), la nouvelle législation interdira le "greenwashing" (écoblanchiment) et les informations trompeuses sur les produits. Seules les mentions de durabilité basées sur une certification approuvée ou établies par les autorités publiques seront autorisées.

Les nouvelles règles interdiront également les allégations de durabilité non fondées (par exemple, déclarer que la durée de vie d'une machine à laver est de 5.000 cycles de lavage si ce n'est pas le cas dans des conditions réelles), les incitations à remplacer les consommables plus tôt que nécessaire (comme les cartouches d'encre), et le fait de présenter un produit comme réparable alors qu'il ne l'est pas.

Une fois approuvée formellement par le Conseil (États membres) et publiée, la directive devra être transposée en droit national dans les deux ans. Elle fonctionnera en parallèle avec une directive sur les allégations écologiques qui est actuellement au stade de l'examen en commission au Parlement. Cette dernière "sera plus précise et définira plus en détail les conditions d'utilisation des allégations environnementales", selon le Parlement.