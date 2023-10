Le permafrost ne gèle plus en Arctique en profondeur, y compris en hiver, selon une étude

Trois chercheuses de l'UCLouvain se trouvent actuellement en Alaska afin de poursuivre leurs recherches sur le permafrost, ce sol gelé en permanence également appelé pergélisol, durant la transition été-hiver, explique l'université néo-louvaniste lundi dans un communiqué.

Dans les zones de permafrost, la couche de surface du sol dégèle naturellement en été et regèle en hiver mais avec la hausse des températures quatre fois plus rapide en Arctique qu'à l'échelle du globe, le dégel du sol est plus profond en été, et les températures de l'hiver ne permettent plus de regeler la totalité de la couche de surface du sol en hiver. Une partie du sol de l'Alaska reste dès lors dégelée en profondeur durant tout l'hiver.