Le plasma de convalescent réduit la mortalité de patients en détresse respiratoire aiguë

Une étude menée par le CHU de Liège en collaboration avec 17 services de soins intensifs d'hôpitaux en Belgique montre que l'administration de plasma de convalescent du Covid-19 permet de réduire de 10% la mortalité des patients du Covid-19 en détresse respiratoire aiguë nécessitant une assistance respiratoire artificielle. Les conclusions sont publiées mercredi dans la revue médicale The New England Journal of Medicine.

Le CHU de Liège et les 17 autres hôpitaux belges ont suivi 475 patients durant la pandémie de Covid-19, entre octobre 2020 et mars 2022. Un groupe de 237 personnes a reçu du plasma de convalescent du coronavirus et les 238 autres ont reçu des soins standards.

"L'effet sur la réduction de la mortalité s'observe plus particulièrement chez les patients auxquels on a administré le plasma de convalescent lors des premières 48 heures suivant la mise sous assistance respiratoire artificielle", explique le Dr Benoît Misset, chef du service des soins intensifs du CHU de Liège et responsable de l'étude.

Si divers essais médicaux ont été réalisés autour du plasma de convalescent durant la pandémie de Covid-19, il s'agit du premier ciblant spécifiquement les effets sur les patients en détresse respiratoire aiguë nécessitant une assistance respiratoire artificielle.

"Cette étude confirme l'intérêt du plasma de convalescent pour une immunisation passive contre les formes les plus graves de la Covid-19, mais aussi contre d'éventuels futurs variants plus pathogènes et éventuellement dans le cas de futures pandémies", conclut le Dr Misset.